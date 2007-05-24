Трое нардепов утверждают, что их побил один Гелетей

Заместитель генерального прокурора Украины - начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Ренат КУЗЬМИН утверждает, что в Генпрокуратуру поступили заявления от трех народных депутатов об избиении их в помещении ГПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Есть три заявления народных депутатов о том, что на них было совершено нападение и избиение со стороны ГЕЛЕТЕЯ», - сказал Р.КУЗЬМИН.

В то же время он не уточнил фамилии депутатов, которые обратились в Генпрокуратуру с соответствующими заявлениями. Однако отметил, что сейчас по поводу этих заявлений осуществляются следственные действия.

Как сообщалось, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Святослава ПИСКУНА от должности генпрокурора.

В то же время депутаты коалиции, не согласные с этим решением, прибыли к зданию Генпрокуратуры, чтобы "обеспечить законный порядок в стране".

Также в Генпрокуратуру прибыл министр внутренних дел Василий ЦУШКО в сопровождении спецподразделения "Беркут". Они затеяли драку с представителями Управления госохраны, чтобы проникнуть в кабинет генпрокурора.

Кроме того, в здании Генпрокуратуры депутаты коалиции вытолкали из кабинета генпрокурора начальника Управления госохраны Валерия ГЕЛЕТЕЯ. При этом депутаты сломали двери в кабинет.