Секретариат Ющенко пытался заставить Пискуна выполнять ”заказы”?

Святослав Пискун, уволенный сегодня указом Президента с должности Генерального прокурора, заявляет, что с ним "велись разговоры относительно выполнения заказных решений". "Со мной были разговоры, меня вызывали для того, чтобы я, так сказать, начал что-то делать. Но начать действовать для меня незаконно - это было невозможно", - сказал он во время брифинга: "Поэтому Генеральная прокуратура работала только в русле закона, и я сказал об этом Президенту", - сказал С.Пискун.

РБК-Украина