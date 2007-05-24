Секретариат Ющенко пытался заставить Пискуна выполнять ”заказы”?
16:42, 24 мая 2007Политика
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"Меня царицей соблазняли, но не поддался я"
Святослав Пискун, уволенный сегодня указом Президента с должности Генерального прокурора, заявляет, что с ним "велись разговоры относительно выполнения заказных решений". "Со мной были разговоры, меня вызывали для того, чтобы я, так сказать, начал что-то делать. Но начать действовать для меня незаконно - это было невозможно", - сказал он во время брифинга: "Поэтому Генеральная прокуратура работала только в русле закона, и я сказал об этом Президенту", - сказал С.Пискун.
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