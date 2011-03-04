Табачника спросили: как утром работать министром, а вечером – шовинистом?

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК призвал представителей оппозиции не устраивать «охоту на политические взгляды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата из фракции "БЮТ-Батькивщина" Виктора ТАРАНА-ТЕРЕНА, который процитировал слова Д.ТАБАЧНИКА об отсутствии каких-либо оснований для существования Украинского государства.

Обращаясь к министру, В.ТАРАН-ТЕРЕН, сказал: «Как вы живете в такой раздвоенности – утром работаете министром, а вечером – шовинистом?».

В ответ Д.ТАБАЧНИК отметил, что написал статью, которую цитирует депутат, в 2008 году.

«Прекратите спекуляции. Каждый человек, независимо от его должности, имеет право на свои политические взгляды. Я сказал, что, занимая официальную должность, буду четко выполнять требования законов, Конституции и законодательство Украины, что я и делаю», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.

При этом он добавил: «А устраивать охоту на политические взгляды трех-четырехлетней давности, когда каждый из нас, находясь в оппозиции, может позволить себе острую критику существующей системы власти, - это не способствует пониманию в обществе, и это абсолютно никоим образом не имеет никакого отношения к работе министра образования».

Кроме того, обращаясь к представителям оппозиции, Д.ТАБАЧНИК сказал: «Ведь вы принимаете в свои ряды людей, которые писали диссертации о борьбе партийных организаций за выращивание сахарной свеклы, и не вспоминаете, что они говорили пять или десять, или двадцать лет назад». Он подчеркнул, что, «в отличие от многих ваших коллег, я первый в Украине писал диссертацию о сталинских репрессиях 30-х годов и вторую – о феномене тоталитарно-репрессивного общества».

Д.ТАБАЧНИК предложил оппозиционерам процитировать его диссертации. По его словам, тогда «вы, может, найдете баланс, и вам станет легче принимать образовательную и другую деятельность, но охота на взгляды ни в одной стране никогда не давала положительного эффекта».