Беспалый ”застукал” Януковича - тот прячется от Ющенко и Мороза

“Сразу после того, как 4 мая Янукович обещал всей Украине и своим сторонникам, что Партия регионов идет на досрочные выборы, назначенные согласно указу Президента, все его поступки свидетельствуют об абсолютно противоположных вещах”, - пресс-служба Нашей Украины цитирует комментарий народного депутата, член Президиума партии “Наша Украина” Бориса Беспалого.

“Сейчас поведение Януковича сводится или к последовательному уклонению от данного им слова, или к попыткам спрятаться на футболе, в каком-то погребе или где-то в больнице”, - заметил он.

“Премьер все время прячется. Это всем очевидный факт, - отметил Беспалый. - Такие действия, по моему мнению, не делают чести такому высокопоставленному должностному лицу”. По его словам, Янукович не уверен в своей позиции.

Беспалий также допустил, что Янукович прячется не только от Президента, но и от экс-спикера Александра Мороза: “Хотя в этом случае Януковича можно понять - Мороз поднадоел премьеру, потому что из последних сил хватает его за рукав, пытаясь не пустить к главе государства”.