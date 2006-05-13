Президент присвоил звание «Мать-героиня» Раисе Денисюк
12:52, 13 мая 2006Политика
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 12 мая присвоил за материнскую самоотверженность, рождение и образцовое воспитание детей, обеспечение условий для всестороннего их развития почетное звание «Мать-героиня» матери двенадцати детей Раисе ДЕНИСЮК (г. Кривой Рог, Днепропетровская область).
Соответствующий указ размещен на Официальном интернет-сайте Президента Украины.
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