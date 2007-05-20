Мороз хочет, чтобы толковые люди имели возможность пройти в парламент

3-4% это - «оптимальная цифра» проходного барьера на выборах в Верховную Раду Украины, и «ее можно рассматривать, а все остальное – это спекуляции».

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, отвечая на вопрос УНИАН относительно предложений некоторых политических сил увеличить проходной барьер.

Он отметил, что «если какой-то блок или какая-то политическая сила по ситуации нынешней пользуется большей поддержкой и хочет этим закрепить свое присутствие в парламенте, то пусть не забывает о том, что потом каждая волна имеет обратную реакцию – на следующих выборах могут не пройти вообще».

А.МОРОЗ отметил, что к этому вопросу необходимо относиться «очень осторожно». По его словам, нужно иметь в виду «необходимость защиты интересов тех политических партий, в среде которых есть много толковых людей, но им нужно дать возможность, чтобы они прошли в парламент».