Пискун взялся за уволенных - восстановленных судей КС

Генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН сообщил, что Генеральная прокуратура Украины изучает вопрос восстановления в должностях уволенных указами Президента судей Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам.

По словам С.ПИСКУНА, сегодня нужно изучить эти вопросы.

«Сейчас мы изучаем правовую ситуацию вокруг вопроса, и в порядке законодательства в 10-дневный срок дадим решение», - сказал С.ПИСКУН.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги Сюзанну СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО.

Кировский райсуд Донецка прекратил действие указов Президента об увольнении С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО, подчеркнув при этом незаконность данного решения.

16 мая Донецкий апелляционный административный суд прекратил исполнение судебного постановления Кировского райсуда по указам Президента об увольнении судей КС С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.

17 мая состоялось заседание Конституционного Суда Украины, на котором было принято решение освободить Ивана ДОМБРОВСКОГО от должности председателя КС по собственному желанию. Обязанности председателя КС возложены на заместителя председателя КС В.ПШЕНИЧНОГО.

17 мая “Украинская правда” со ссылкой на собственные источники сообщила, что решение об отставке председателя Конституционного Суда Ивана ДОМБРОВСКОГО было принято благодаря тому, что в заседании суда приняли участие В.ИВАЩЕНКО, С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНЫЙ, освобожденные Президентом от должности судей КС. "СТАНИК, ПШЕНИЧНЫЙ и ИВАЩЕНКО получили постановление одного из судов Луганской области, которым было остановлено действие президентского указа об их освобождении", - сообщил собеседник УП.