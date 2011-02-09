В Одессе жестоко избит политолог

Сегодня, примерно в 15.45 часов, два злоумышленника совершили нападение на известного одесского политолога – заместителя директора Украинского центра социально аналитики Валерия ПЕСЕЦКОГО.

Об этом он сообщил УНИАН, отметив, что нападение совершено напротив дома 74 по улице Гайдара.

«Двое громил лет 25-30, видимо, некоторое время следовали за мной, когда я возвращался домой, - уточнил В.ПЕСЕЦКИЙ. – И, улучив момент, когда на улице не оказалось прохожих, по бандитски налетели на меня сзади. Чем-то неожиданно крепко ударили по голове. А когда я упал, начали жестоко избивать кулаками, ногами. «За что? – вырвалось у меня. «За Костусева! – был ответ, вперемежку с нецензурщиной, - выступаешь много…»

Нанеся серию ударов ботинками по голове, корпусу, они сразу же разбежались в разные стороны, констатировал В.ПЕСЕЦКИЙ, указав на гематомы и другие следы жестокого избиения. И добавил: «Вот такие методы борьбы с аналитиками, которые иногда позволяют себе подвергнуть критике некоторые стороны деятельности местных «регионалов», видимо, апробируются при новой власти!»

«Ведь никаких иных причин для нападения на меня, кроме связанных с политической жизнью «морской столицы», не существует, - подчеркнул политолог. – Я ни с кем не нахожусь в судебных или иных спорах, не веду бизнес, что иногда приводит к недоразумениям. Вероятно, единственным мотивом для расправы бандитскими методами может быть неприятие кем-то моих критических выступлений, связанных с неумелым ведением городского хозяйства нынешней городской властью, возглавляемой ставленником «регионалов» Алексеем КОСТУСЕВЫМ».

«Но если таким образом мне как активному критику господина КОСТУСЕВА предвыборный период и в текущем году пытаются закрыть рта, то организаторы нападений крепко ошибаются», - заключил политолог: «Я буду не только требовать выполнения своих обязанностей по искоренению бандитизма со стороны правоохранителей, но также намерен, если не подведет здоровье, попросить сегодня вечером слова в каком-либо из телеканалов и поинтересоваться у нынешних властьпредержащих: это нападение следует расценивать, как установление Партией регионов новых правил политической игры?»

Замдиректора Украинского центра социальной аналитики намерен обратиться с соответствующими заявлениями о совершенном нападении в Управление СБУ, органы внутренних дел и в бюро судебно-медицинской экспертизы.