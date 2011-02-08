У Тимошенко требуют вызвать Табачника на ковер в ВР

Фракция «Бют-Батькивщина» требует заслушать в Верховной Раде министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА по поводу уменьшения количества школ и классов с обучением на украинском языке.

Об этом говорится в заявлении «Батькивщины», текст которого передан агентству УНИАН.

В заявлении отмечается, что вчера представители власти заявили о закрытии единственной украиноязычной школы в городе Красный Луч в Луганской области. «Пока оппозиция и общество оказывают сопротивление украинофобским планам министра образования ТАБАЧНИКА на общенациональном уровне, на местах шаг за шагом с благословения и при попустительстве ЯНУКОВИЧА вычищается школьное обучение на государственном языке», - подчеркнули в «БЮТ-Батькивщине».

В партии напомнили, что в начале года власть приняла решение о закрытии единственной специализированной украиноязычной школы в Лисичанске, в которой обучались дети с проблемами зрения и с диагнозом ДЦП; ранее было заявлено об уменьшении количества классов с украинским языком обучения в Донецкой области и в других областях; печатание учебников на русском языке в прошлом году резко увеличено за счет сокращения пособий на государственном языке.

«Партия «Батькивщина» требует от власти убрать свои блудливые руки от школы в Красном Луче. Мы убеждены, что сегодняшние школьники в нашем государстве никоим образом не стремятся иметь образование на уровне «кровососов», которые пытаются «умыкнуть Украину». Также сообщаем, что парламентская фракция «БЮТ-Батькивщина» будет требовать вызова в Верховную Раду министра ТАБАЧНИКА для доклада по поводу уменьшения школ и классов с обучением на украинском языке», - говорится в заявлении.