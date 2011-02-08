Журналистский конкурс, посвященный Международному году лесов

Общественная организация «Телекритика» и программа ENPI-FLEG в Украине объявляют конкурс лучших журналистских материалов «Правоприменение и управление в лесном секторе Украины».

Сроки подачи материалов: 01.02.2011 - 15.05.2011 гг.

Критерии отбора материалов:

работы должны быть опубликованы или выданы в эфир на протяжении 2010-2011 гг. или специально подготовлены для участия в конкурсе;

каждая отправленная на конкурс работа должна сопровождаться такой информацией: имя автора; координаты для связи; СМИ, в котором был обнародован материал, и дата публикации (или указано, что работа создана специально для конкурса);

работы должны раскрывать актуальность и значимость одной из тем конкурса, быть аргументированными, характеризоваться глубиной раскрытия содержания и объективностью, а также профессионально этическим подходом. Приветствуется илюстрирование материалов конкретными примерами, цифрами, комментариями и тому подобное.

Темы материалов, предлагаемых на конкурс:

1. Ситуация в лесном секторе Украины с акцентом на уровень незаконной лесозаготовки и борьбы с ней, качеством управления лесным сектором и тому подобное, позиция программы ENPI-FLEG по этим вопросам - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=about и тому подобное.

2. Лесное и смежное законодательство Украины: качество и практика применения; коррупционные риски и как их избежать; позиция программы ENPI-FLEG по этим вопросам - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=14&tx_ttnews[tt_news]=4&cHash=9b19db53d13e1d7afe9cff12b63ba9de и http://www.fleg.org.ua/index.php?id=14&tx_ttnews[tt_news]=48&cHash=9d05fe6e03405d93955c7de8818a324f и т. п.

3. Сравнительный анализ украинского и европейского законодательства. Позиция программы ENPI-FLEG - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=34&cHash=529761387b4ea48d73b3b7b2d39c3303 и т. п.

4. Лесная охрана в Украине. Государственная лесная охрана и лесоохранение других лесопользователей; практика работы лесоохранения. Пути развития лесной охраны в Украине. Позиция программы ENPI-FLEG - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=53&cHash=9327bb4c6c9b17c67c92b56133fdf931 и http://pryroda.in.ua/lis/yak-nam-organizuvati-oxoronu-zelenogo-druga-3/ и т. п.

5. Административная ответственность за лесонарушения: состояние законодательства, практика применения, предложения по улучшению, позиция программы ENPI-FLEG - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=13&tx_ttnews[tt_news]=32&tx_ttnews[backPID]=8&no_cache=1 и т. п.

6. Долгосрочное временное пользование лесами как одна из актуальных проблем во взаимоотношениях лесопользователей и общества; законодательство и практика его выполнения; предложения по решению проблем; позиция программы ENPI-FLEG по этим вопросам - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=80&cHash=90c5e0bf6d107dbd365e00f20f9b30a2 и т. п.

7. Социологические исследования как инструмент оценки ситуации в лесном секторе Украины; позиция программы ENPI-FLEG по этим вопросам - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=60&cHash=541ef8bafd28a26f396b1e01f2801de0 и http://www.fleg.org.ua/index.php?id=14&tx_ttnews[tt_news]=5&cHash=cc59632409909a9cc45d299e72ca4cb1 и т. п.

8. Права местного населения и малого бизнеса с доступа до лесных ресурсов; ситуация на местах с их соблюдением. Позиция программы ENPI-FLEG по этим вопросам - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=57&cHash=227ae32085bfc3d3a8a3761d2c607278 и т. п.

9. Постоянное использование лесных ресурсов: подходы, методы, предложения. Природоохранная деятельность в лесных экосистемах (включая мероприятия сохранения уникальных лесов, лесной флоры и фауны, создание новых лесных природоохранных объектов).

10. Лесной сектор Украины в Международный год лесов. Взнос Программы ENPI-FLEG в улучшение ситуации в лесном секторе Украины. Другие аспекты правоприменения и управления в лесном секторе Украины.

Публикация конкурсных работ:

Для свободного обсуждения и оценки журналистские материалы, отправленные на конкурс, будут опубликованы на усмотрение куратора конкурса после обязательного согласия автора на сайте www.telekritika.ua.

Гонорарный фонд и сроки проведения: За каждую отобранную для опубликования на сайте «Телекритика» роботу автор получает гонорар в сумме 500 грн.

Жюри конкурса оценивает работы с 16 по 30 мая в 2011 г. по шкале от 1 до 10. Победители (четыре лучших журналистских материала) определяются суммарным количеством выставленных баллов.

Четыре победителя получают по 3000 грн. в номинациях:

Лучшая социальная публицистика;

Лучший репортаж;

Лучший аналитический материал;

Лучшее журналистское расследование.

Объявление победителей и вручение призов будет приурочено ко Дню журналиста и Международному дню охраны окружающей природной среды.

По всем вопросам просим обращаться к куратору конкурса Юлии ЗЕЛИНСКОЙ, 235-22-55, 098-446-61-95, zelin.tk@gmail.com

Важно!

Подача материалов на конкурс также означает согласие автора на размещение этих материалов на сайте Программы ENPI-FLEG и использование этих материалов в работе Программы ENPI-FLEG.

*** Региональная программа ENPI-FLEG – «Усовершенствование систем правоприменения и управления в лесном секторе стран восточного направления Европейской политики добрососедства и России» оказывает поддержку правительствам стран-участниц программы, гражданскому сообществу и частному сектору в разработке рациональных и постоянных методов ведения лесного хозяйства, включая предотвращение незаконной деятельности в лесном секторе. Страны-участницы программы – Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия и Украина. Программа финансируется Европейским Союзом. Исполнители Программы: Всемирный банк, Международный союз охраны природы, Всемирный фонд дикой природы.