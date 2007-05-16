Когда будет названа дата проведения досрочных парламентских выборов

Дата проведения досрочных парламентских выборов будет названа после достижения окончательных договоренностей между членами рабочей группы по их подготовке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ, рассказывая об итогах встречи членов рабочей группы по подготовке досрочных выборов с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

И.ПЛЮЩ сообщил, что Президент и премьер очень внимательно заслушали информацию о результатах работы группы.

По словам И.ПЛЮЩА, в ходе работы группы стало понятно, что проблем больше, чем «мы себе их представляли, и, несмотря на длительный срок работы рабочей группы и на такие весомые с некоторой натяжкой достижения по согласовании целого ряда позиций, остаются такие позиции, которые без совершенствования конституционного поля решить невозможно». В то же время он отметил, что вопрос совершенствования Конституции в данном случае выносится “за скобки” и будет рассматриваться во время разработки новой редакции Конституции.

И.ПЛЮЩ сообщил, что Президент и премьер предложили рабочей группе продолжить работу и максимально завершить процесс согласования документов за один-два дня, и уже после этого предложить дату досрочных выборов.

При этом И.ПЛЮЩ подчеркнул, что дата досрочных выборов будет названа после окончательного достижения договоренностей между коалицией и оппозицией.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ отметил, что Президент и премьер-министр детально вникли в суть предложений рабочей группы относительно совершенствования законодательства.

Н.АЗАРОВ рассказал, что рабочая группа достаточно детально проинформировала их о достигнутом компромиссе, а также откровенно рассказала о разногласиях. Вице-премьер выразил мнение, что решить проблему проведения досрочных выборов в стране, в которой досрочные выборы ни разу не проводились, можно только путем внесения изменений в законодательство.

«И вот самый сложный момент, который требует и времени, и терпения», - отметил Н.АЗАРОВ. Однако, по его убеждению, достижение компромисса возможно.

Отвечая на вопрос, удастся ли членам коалиции и оппозиции договориться за два дня, поскольку сроки завершения работы группы уже не раз переносились, И.ПЛЮЩ ответил положительно. «Нам сегодня говорят, что нужно один-два дня, чтобы предложили конкретную дату, то я в эти два дня верю, но я, к сожалению, не могу повлиять на Грушевского, 5 сегодня, чтобы все-таки было узаконено», - сказал И.ПЛЮЩ.

Кроме того, он отметил, что не говорил раньше о проведении выборов 15 июля, но теоретически высказывался, что со дня договоренности необходимо добавить 60 дней, которые отводятся Конституцией на проведение досрочных выборов, и, таким образом, можно выйти на дату.

Также И.ПЛЮЩ выразил удивление, почему введения в состав рабочей группы Леонида КРАВЧУКА приписали именно ему, отметив, что это была идея Н.АЗАРОВА. «Николай Янович привел, а на меня свернули», - сказал он.