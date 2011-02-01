КУПР: на Майдане уничтожают вещественные доказательства

Коалиция участников Помаранчевой революции (КУПР) заявляет, что киевская власть уничтожает вещественные доказательства по уголовному делу против организатора акции протеста против принятия Налогового кодекса в ноябре 2010 года, коменданта палаточного городка, председателя правления КУПР Сергея МЕЛЬНИЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КУПР.

В пресс-службе напомнили, что Киевская городская государственная администрация подала иск в суд об умышленном повреждении покрытия (гранитной плитки) организаторами "Предпринимательского Майдана" в ноябре прошлого года на сумму 212 тыс. 292 грн. и об умышленном повреждении гидроизоляции подземного бара на сумму около 240 тыс. грн. По этому иску возбуждено уголовное дело против организатора Майдана-2 С.МЕЛЬНИЧЕНКО по обвинению по ст.194 ч.1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), которую пытаются переквалифицировать в ст.194 ч.2 (то же в особо крупных размерах), и по ст.293 УКУ (организация групповых действий, которые привели к грубому нарушению общественного порядка).

По этим обвинениям ему грозит до 10 лет лишения свободы, отмечается в сообщении. На самом же деле, как объяснили специалисты по укладке дорожного покрытия, даже если бы каждый из 132 забитых уголков полностью разрушил все три прилегающих к нему плитки, сумма возможного ущерба не превысила бы 14 тыс. грн. А подземный бар вообще находится не под местом расположения палаток, и его гидроизоляция не могла быть повреждена в результате их установки.

"Гранитное покрытие Майдана Незалежности является вещественным доказательством по возбужденному уголовному делу и не может быть изъято до проведения надлежащей экспертизы. Но сегодня на центральную площадь столицы прибыло большое количество строительной техники и дорожных рабочих, которые начали демонтаж плитки. Надлежащей разрешительной документации у исполнителей работ не выявлено”, - говорится в сообщении.

Активисты ВОО «Коалиция участников Помаранчевой революции», обнаружив попытку уничтожения вещественных доказательств, вызвали следственно-оперативную группу и потребовали прекратить незаконные работы. “Как сообщил следователь по уголовному делу, возбужденному против С.МЕЛЬНИЧЕНКО, экспертиза повреждений гранитной плитки на Майдане Незалежности еще не проводилась. То есть, чиновники КГГА предприняли попытку совершения уголовного преступления – умышленного уничтожения вещественных доказательств, имеющих существенное значение для следствия", - отмечается в сообщении.