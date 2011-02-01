Еврокомиссар сожалеет, что не сможет встретиться с Тимошенко в Брюсселе

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ выражает сожаление, что в результате ограничения передвижения бывшего премьер-министра Украины, лидера партии ВО «Батькившина» Юлии ТИМОШЕНКО «европейские институты не будут иметь возможности продолжить свой постоянный диалог с ней в Брюсселе в ближайшие дни». Об этом идет речь в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссара по вопросам расширения Наташи БАТЛЕР, текст которого передан УНИАН.

Как отмечается в заявлении, «ЕС хотел бы отметить важность полного уважения к такому принципу как верховенство права в ходе всех уголовных расследований и судебных преследований, включая принцип честного, беспристрастного и независимого судебного процесса. В этой связи, ЕС также напоминает о недопустимости использование уголовного права в политических целях».

Тем не менее, отмечается в заявлении, «с полным уважением к судебным процедурам», комиссар Ш.ФЮЛЕ «выражает сожаление из-за того факта, что в результате ограничения передвижения госпожи ТИМОШЕНКО, европейские институты не будут иметь возможности продлить свой постоянный диалог с ней в Брюсселе в ближайшие дни. Такие дискуссии являются частью более широкого диалога, который ЕС с удовольствием ведет со всеми важными партнерами в Украине о внедрении европейской повестки дня для этой страны».

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура отказала Ю.ТИМОШЕНКО в возможности посетить Брюссель в начале февраля, где она планировала провести ряд встреч.