Черная полоса в БЮТ: пожар в квартире депутата Гнаткевича

БЮТ не исключает, что причиной пожара, который произошел в квартире депутата Юрия ГНАТКЕВИЧА 14 мая, может быть поджог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как отмечается в сообщении, пожар начался на балконе, окно которого на то время был открыто. “Пламя вспыхнуло вскоре после того, как народный депутат вернулся домой после межпартийного съезда Блока Юлии Тимошенко. Полностью выгорели одна комната и балкон. Ведется следствие”, - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, сегодня автомобиль сбил бютовца Григория Омельченко.