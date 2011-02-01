Томенко: что на месте захоронения Шевченко будут делать футболисты?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обратится к премьер-министру Украины с просьбой дать разъяснение зачем для проведения Евро-2012 строить вертолетную площадку неподалеку от места захоронения Тараса Шевченко.

Как сообщает пресс-служба Н.ТОМЕНКО, об этом он сообщил сегодня, выступая в парламенте во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Закон Украины «Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, на них размещенных, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости» (относительно объектов, связанных с проведением чемпионата Европы 2012 года по футболу).

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что чемпионат Европы 2012 года по футболу будет проведен в Украине в любом случае. «Другое дело как он будет проведен», - заметил он.

Вице-спикер напомнил, что им зарегистрирован в парламенте проект постановления Верховной Рады Украины «О заслушивании информации Кабинета министров Украины об осуществлении закупок товаров, работ и услуг за государственные средства для нужд, связанных с подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу». «Мы дали право правительству поработать без всякого контроля в части использования бюджетных средств для подготовки и проведения Евро-2012, думаю, что мы созрели к тому, чтобы в парламенте заслушать отчет правительства об использовании этих средств», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Отдельно Н.ТОМЕНКО сообщил, что, согласно информации, которую он получил, «у нас для проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу предлагается выделить средства для вертолетной площадки вместимостью десять посадочных мест с пассажирским терминалом пропускной способностью пятьдесят пассажиров/час с подъездной дорогой в селе Пекари Каневского района Черкасской области, на что предлагается выделить около 3 миллионов гривен». По словам Н.ТОМЕНКО, возникает вопрос: «что на месте захоронения Тараса Шевченко будут делать футболисты?».

Заместитель председателя парламента отметил, что это только один пример, а их много, в частности, по его словам, во Львовской, Харьковской и других областях с целью строительства инфраструктуры для Евро-2012 изъято уже столько земли, что, очевидно, не только объекты, но и конкретные люди для частных нужд будут проводить строительство. «Поэтому парламент должен заслушать что уже сделано, какие закупки осуществлены, есть ли нарушения, а затем рассматривать законопроекты о возможном послаблении государственного контроля», - еще раз подчеркнул Н.ТОМЕНКО. «Евро должно быть в интересах народа, а не во вред государственному бюджету», - добавил он.