Эксперт не исключает ликвидации УПЦ Киевского патриархата

Директор религиозно-информационной службы Украины Тарас АНТОШЕВСКИЙ не исключает ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата и говорит, что после этого власть может взяться за автокефальную православную и греко-католическую церкви. Об этом он сказал в интервью, опубликованном comments.ua.

В частности, на вопрос «Насколько заявление Патриарха Филарета относительно намерений власти ликвидировать УПЦ КП можно считать близким к реальности?», Т.АНТОШЕВСКИЙ ответил: «Учитывая то, как наш Президент и действующая верхушка ковыркают и Конституцию, и законодательство, может произойти что угодно. Однако опасность есть не только для Киевского патриархата, ведь аппетит приходит во время еды, поэтому после уничтожения одной церкви возникнет желание уничтожить и других конкурентов. А учитывая то, что идея «Русского мира», которую проповедуют из Москвы, вообще не предусматривает существования других церквей, то на очереди будут и остальные конфессии, например, автокефальная церковь или греко-католики».

Как отметил эксперт, «мы уже сегодня имеем случаи, когда в некоторых областях на общины Киевского патриархата оказывают давление представители местной власти, какие-то непонятные общественные организации, которые предлагают этим общинам перейти к УПЦ МП. Обещают, что храмы, если они не достроены, будут достраиваться за государственные средства, если нуждаются в ремонте – будут ремонтироваться. А в том случае, если община упирается, вообще пытаются создать параллельную общину. В Сумской области, например, был такой случай, когда «альтернативную» общину хотели создать из несовершеннолетних».

В то же время директор религиозно-информационной службы Украины заметил, что община УПЦ КП на сегодняшний день достаточно сплоченная. «УПЦ КП начинает активнее защищать свои интересы, поэтому мы сейчас получаем много сообщений о нарушении религиозной свободы собственно общин КП. Однако, следует отметить, что Киевский патриархат не занял антиянуковичскую позицию, поэтому если Виктор ЯНУКОВИЧ будет понимать, что ему, чтобы сохранить власть, не надо создавать искусственных врагов в государстве, он не будет прибегать к крайним мерам. Но если он будет действовать согласно плану, который ему спускают из Москвы, то через какое-то время В.ЯНУКОВИЧ сам будет им уже не нужен. Наверное, он не совсем утратил здравый смысл, чтобы не понимать этих вещей».

Однако Т.АНТОШЕВСКИЙ убежден, что «Киевский патриархат получит поддержку со стороны других конфессий, поэтому очень тяжело будет «друзьям» из Московского патриархата здесь что-то сделать».