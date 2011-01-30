Тимошенко: 1000-гривневую купюру надо делать с портретом Януковича

Лидер партии "Батьківщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что правительство Николая АЗАРОВА избирает неадекватные меры экономической политики для регулирования ценовой ситуации на продовольственном и потребительском рынке.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя намерения правительства закупить в Китае гречку для сдерживания цен на нее на внутреннем рынке Украины, она сказала: "Я думаю, что АЗАРОВ подбирает неадекватные инструменты для решения вопросов. Для того, чтобы не дорожала гречка и все остальные продовольственные товары и вообще потребительские товары, надо сделать одну простую вещь – остановить печатный станок Национального банка, который сегодня печатает неподтвержденную экономическому росту, ничем не обеспеченную гривню. Это то, что дает рост цен и на гречку, и на все остальное".

По мнению экс-премьера, такие меры действующего правительства в который раз демонстрируют его непрофессиональность. "Очень жаль, что в АЗАРОВА одна таблетка на все случаи жизни. Это от того, что он просто не имеет специального образования и не имеет профессиональных знаний. Я думаю, что как только они прекратят печатать гривню, им сразу не надо будет делать тысячегривневую купюру, а если они тысячегривневую купюру сделают, то обязательно с портретом ЯНУКОВИЧА", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сайт лидера «Батьківщини», отмечает, что правительство Н.АЗАРОВА планирует закупить в Китае 20 тысяч тонн гречки для сдерживания ее цены на внутреннем рынке на уровне 10-11 гривен за килограмм. На сегодняшний день в торговых сетях Киева стоимость килограмма гречки колеблется от 18 до 26 гривен, тогда как в декабре прошлого года стоимость одного килограмма гречки составляла от 10 до 13 гривен, говорится в сообщении.