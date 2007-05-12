Луценко до сих пор не знает, что за соглашение подписали Наша Украина и БЮТ?

Лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что его политическая сила готова присоединиться к подписанию документа с “Нашей Украиной” и БЮТ, если в нем есть пункт о несоздании коалиции с Партией регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на пресс-конференции в Полтаве.

“Мы выступаем за широкий мегаблок от БЮТ, “Нашей Украины” и “Народной самообороны” и других демократических сил. Однако БЮТ очень тщательного обосновал нецелесообразность этого решения”, - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня и продолжаются переговоры с другими демократическими силами, в первую очередь, с “Нашей Украиной” и “коллегами, которые объединились в “Українську правицю”.

“Для нас нет проблемы квот. Мы не готовы говорить о них, пока не узнаем, ради чего создается это объединение. Без каких-то обид, еще вначале мы предложили подписать принципы ответственности перед своими избирателями – взять обязательство не образовывать коалицию с Партией регионов и ее сателлитами - КПУ и СПУ”, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

“В ответ на заявление КИРИЛЕНКО мы готовы буквально в понедельник в девять утра изучить документ, который они подписывали с БЮТ, и если там есть пункт о несоздании коалиции, то немедленно присоединиться к подписанию документа”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 мая заместитель председателя Верховной Рады V созыва Николай ТОМЕНКО заявил, что блок “Наша Украина” должен дать гарантии, что не будет блокироваться с Партией регионов в новом парламенте.

В тот же день лидер партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что "Наша Украина" будет создавать коалицию только с демократическими силами, или останется в оппозиции. Он отметил, что это предусмотрено в соглашении об объединенной оппозиции «Нашей Украины» и БЮТ от 24 февраля этого года.

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что для того, чтобы избежать подозрений и обвинений со стороны части демократических сил, "Наша Украина" предлагает, чтобы все демократические силы присоединились к соглашению об объединенной оппозиции и взяли на себя обязательство создать коалицию только демократических сил, или вместе находиться в парламентской оппозиции.

Напомним, что соглашение об объединенной оппозиции подписали Юлия ТИМОШЕНКО (от БЮТ) и Виктор БАЛОГА (от Нашей Украины) 24 февраля 2007 года. Текст соглашенияразмещен на официальном сайте НУ.