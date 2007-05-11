В Нашей Украине считают СПУ та КПУ левыми придатками в кармане Януковича

“Мороз сегодня оскорблен, что не принимает участия ни в каких переговорах”, - заявил член Президиума “Нашей Украины” Борис Беспалый, комментируя заявление Александра Мороза, в котором тот обвиняет Президента в нежелании достичь компромисса, чтобы выйти из политического кризиса, и призвал Януковича прекратить все формальные и неформальные переговоры с Президентом. Об этом сообщает сайт Нашей Украины.

“Президент имеет договоренности с руководителем коалиции – премьером, который и является ответственным за действия коалиции. Он и должен обеспечить соблюдение коалицией договоренностей и действующего указа Президента. А главное его задание сейчас - справиться с перепуганными коммунистами и социалистами”, - отметил Беспалый.

“Социалисты сегодня уже не являются самостоятельными политическими игроками. Они, как и коммунисты, являются только левыми придатками в кармане Януковича. Вот Мороз и пользуется любым случаем, чтобы напомнить о себе. А поскольку реальных нагод нет, то он не гнушается никакими выдумками”, - убежден Беспалый.