Тимошенко просит остановить шантаж, запугивание и хулиганские нападения

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО просит правоохранительные органы расследовать противоправные действия, которые совершаются в восточных регионах Украины против оппозиции.

Об этом сказано в открытом письме Ю.ТИМОШЕНКО в адрес секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталия ГАЙДУКА, генерального прокурора Святослава ПИСКУНА и министра внутренних дел Василия ЦУШКО. Письмо было распространено сегодня в УНИАН на пресс-конференции одного из лидеров БЮТ Николая ТОМЕНКО.

"Политические силы, входящие в антикризисную коалицию, продолжают искусственно нагнетать напряжение в украинском обществе", - сказано в письме. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в тех регионах, где есть полная поддержка коалиции, к активистам оппозиции применяется шантаж, запугивание, хулиганские нападения, а временами и противоправные действия со стороны представителей правоохранительных органов. "В Донецкой области становятся системными проявления агрессии к тем, кто осмеливается иметь и выражать собственное мнение", - отмечает лидер БЮТ. В частности, с 6 апреля по 3 мая в Донецкой области было осуществлено шесть нападений на агитаторов БЮТ.

По ее словам, представители Партии регионов и других партий коалиции на местном уровне устанавливают твердую диктатуру, вводят цензуру в отношении независимых СМИ, а также применяют репрессии против руководителей местных организаций оппозиционных партий. "Системные нарушения прав граждан на получение объективной информации, запрещение отдельным политическим силами проводить свои акции, закрытие доступа к СМИ свидетельствуют о том, что Партия регионов уже начала активную подготовку к проведению внеочередных выборов, однако препятствуя праву граждан избирать свободно", - сказано в документе.

Ю.ТИМОШЕНКО просит СНБО рассмотреть это письмо на ближайшем заседании и разработать мероприятия политического характера, генпрокурора - принять меры по защите граждан, а также обязать органы внутренних дел возбудить уголовные дела и расследовать факты совершенных против граждан преступлений.