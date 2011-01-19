Левочкин рассказал, что означает для Януковича День Соборности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины и 92-й годовщины провозглашения Акта Объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Об этом говорится в комментарии главы Администрации Президента Сергея ЛЁВОЧКИНА, размещенном на официальном сайте главы государства.

С.ЛЁВОЧКИН сообщил, что торжества пройдут 21-22 января в столице Украины и во всех регионах.

22 января в Киеве торжества начнутся возложениям цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. В церемонии примут участие руководители государства – Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, народные депутаты Украины, члены правительства, представители общественности, руководство столицы.

После завершения церемонии возложения цветов ее участники отбудут в Национальный дворец искусств "Украина", где пройдет торжественное собрание по случаю Дня Соборности Украины.

В этот же день в Киеве на Майдане Незалежности киевлян и гостей столицы также ожидает концертно-развлекательная программа, в районах города состоятся различные культурно-художественные мероприятия – концерты, встречи с общественными деятелями и др.

Торжества по случаю Дня Соборности Украины также пройдут во всех регионах. В них примут участие руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

С.ЛЁВОЧКИН подчеркнул, что В.ЯНУКОВИЧ с большим вниманием отнесся к организации празднования Дня Соборности Украины. «Этот праздник, по его убеждению, является праздником исконной мечты украинского народа о независимом, соборном национальном государстве», - отметил глава администрации.

По его словам, Акт Объединения стал могучим проявлением воли украинцев к консолидации, свидетельством их самоидентификации, становления политической нации. «Это был реальный шаг к объединению украинских земель, который и сегодня существенно влияет на национально-политические процессы в Украине. День Соборности - это напоминание о том, что сила нашего государства - в единстве украинских земель», - подчеркнул он.

По словам С.ЛЁВОЧКИНА, организаторы мероприятий по случаю Дня Соборности Украины и 92-й годовщины провозглашения Акта Объединения УНР и ЗУНР убеждены, что празднование будет способствовать единству украинского общества, граждан разных национальностей, взглядов, регионов проживания вокруг идеи укрепления государственности, а также обеспечения стабильной внутриполитической ситуации в Украине.