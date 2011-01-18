Катеринчук: говорить об успехах в объединении еще рановато

Народный депутат от НУ-НС, председатель Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК заявляет, что информация о намерениях четырех партий - ЕПУ, “Фронта Змін”, УРП «Собор» и «Гражданской позиции» - объединиться в одну политическую структуру не соответствует действительности.

Об этом он сказал в эфире ТВі, комментируя соответствующую информацию, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Н.КАТЕРИНЧУК уточнил, что сегодня упомянутые политические силы находятся на стадии консультаций о возможности такого объединения. «Мы с Анатолием ГРИЦЕНКО (лидер “Гражданской позиции – УНИАН) начали этот процесс объединения, реагируя на ту ситуацию, которая сегодня есть в украинской оппозиции, реагируя на то, что нам демонстрирует сегодня власть - это свертывание всех демократических свобод. Вопрос эффективной оппозиции - это вопрос объединения. Мы понимаем, что этот процесс будет иметь несколько этапов. Одним из этих этапов является процесс ведения консультаций с лидерами политических партий», - сообщил Н.КАТЕРИНЧУК.

«Мы говорим с БЮТ, мы говорим также со «Свободой», говорим со всеми, кто не является сегодня партнером Партии регионов… Процесс у нас открытый, демократический, консультации проводятся, но говорить о том, что мы достигли каких-то договоренностей, еще рановато», - добавил он.

Народный депутат выразил мнение, что подобный объединительный процесс является правильным ввиду того, что сегодня растет количество людей, недовольных политикой действующего режима.

Комментируя информацию о возможном объединении правых партий - Народного Руха, Украинской народной партии, партии «Наша Украина» и «За Украину!», - Н.КАТЕРИНЧУК выразил мнение, что идеологическое противостояние сегодня ни к чему. «Я говорил КОСТЕНКО, когда мы сидели в начале этого процесса и вели консультации, что у нас сегодня не может быть идеологических объединений. У нас сегодня есть реакционный, антидемократический режим ЯНУКОВИЧА и все остальные, которые его не обслуживают: население, которое страдает от этого, и политические партии, которые готовы бороться с этим. Сегодня нужно вернуть Украину на путь демократического развития», - заявил лидер Европейской партии.