Яценюк внес предложения к антикоррупционному проекту Януковича

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін», Арсений ЯЦЕНЮК подал свои предложения в законопроект «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», внесенного 17 декабря 2010 года в парламент Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, предложения направлены в парламентский Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

А.ЯЦЕНЮК предлагает отнести к «высшим должностным лицам, уполномоченным на выполнение функций государства и органов местного самоуправления», как субъектов ответственности за коррупционные правонарушения Президента Украины, председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, премьер-министра, первого вице-премьера, вице-премьера, министров, других руководителей центральных органов исполнительной власти, не входящих в состав Кабинета министров, председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора, глав Нацбанка и Счетной палаты, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, председателей Верховной Рады и Совета министров Крыма и их заместителей.

Лидер «Фронту Змін» требует закрепить в законе обязательное ежегодное декларирование до 1 апреля, кроме имущества, доходов, расходов и обязательств финансового характера, также и обязательное декларирование наличных средств, независимо от их местонахождения.

А.ЯЦЕНЮК настаивает на обнародовании данных о доходах не только высших должностных лиц, но и членов их семей. Такая информация должна иметь свободный режим доступа и размещаться на официальных веб-сайтах до момента прекращения работы государственных служащих в соответствующих государственных органах.

Он также предлагает закрепить, что декларированию высшими должностными лицами подлежат все расходы на оплату товаров, работ и услуг, если фактическая или рыночная стоимость отдельного товара, работы и услуги превышает 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. К расходам на приобретение товаров приравнивается получение товаров на бесплатной или платной основе в пользование (аренду, найм, займ). Установление органами государственной налоговой администрации фактов превышения расходов высших должностных лиц над их доходами является основанием для обращения этих органов в суд с иском об изъятии в указанных субъектов незадекларированного имущества и денежных средств в доход государства.

А.ЯЦЕНЮК также предлагает усилить наказание для высших должностных лиц за совершение должностных преступлений. В частности, за злоупотребление властью или служебным положением предусмотреть лишение свободы от 5 до 10 лет, а за то же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершено работником правоохранительного органа, предусмотреть лишение свободы от 10 до 15 годов или пожизненное заключение. Кроме того, от 10 до 15 лет или пожизненное заключение А.ЯЦЕНЮК предлагает предусмотреть за получение высшим должностным лицом взятки в любом виде. Дачу взятки высшему должностному лицу предлагается карать лишением свободы от 10-15 лет с конфискацией имущества.

В пресс-службе сообщили, что А.ЯЦЕНЮК на протяжении последнего года внес в парламент 21 антикоррупционный законопроект. Пять из них были провалены провластным большинством, в частности законопроекты о декларировании высшими должностными лицами не только доходов, но и расходов, а также об усилении ответственности за коррупционные деяния.