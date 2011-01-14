Ющенко регулярно общается с Януковичем

Бывший президент Виктор Ющенко регулярно общается с действующим президентом Виктором Януковичем. Об этом сообщила пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова.

"Виктор Андреевич регулярно общается со всеми влиятельными политиками в Украине. Это факт. В частности, имеет телефонные разговоры и с Виктором Януковичем. И в этом нет никакой тайны", - сказала она.

Ванникова отметила, что это является нормальным для поддержания диалога власти и оппозиции.

По ее словам, Ющенко общается с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, бывшими президентами США Биллом Клинтоном и Литвы Валдасом Адамкусом, поддерживает дружественные связи со многими другими действующими и бывшими руководителями государств.

Ванникова отметила, что личной трагедией для Ющенко стала смерть его друга, президента Польши Леха Качиньского.

Напомним, как стало известно из документов, опубликованных WikiLeaks, США запрещали Ющенко во время президентства встречаться с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

ТСН