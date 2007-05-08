Ющенко убедился, что горбатого могила исправит?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что затягивание переговорного процесса по урегулированию политического кризиса может привести к тому, что парламент вообще уже не сможет собраться на свое заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Виннице.

Президент констатировал, что переговоры уже затягиваются, поскольку он планировал, что уже 8 мая должно было быть голосование, которое бы поставило точку в этой затянувшейся полемике. Он подчеркнул, что затягивание переговоров ничего не даст. «Выборы состоятся, чтобы ни у кого сомнений не было», - сказал он.

Он подчеркнул, что затягивание переговоров может привести к тому, что «те возможности, о которых мы сегодня говорим, они будут утрачены».

В.ЮЩЕНКО рассказал, что уже назначены даты съездов БЮТ и «Нашей Украины», на которых депутаты планируют сложить свои мандаты и уже де-юре выйти из состава парламента. Я хотел бы сказать, если это будет сделано, тогда уже ни о каких собраниях в парламенте не может быть и речи – а это хуже. Лучше сознательно подойти к урегулированию этого конфликта, сформулировать соответствующие дополнения и сделать шаги, которые бы засвидетельствовали, что те политики, которые есть сегодня в парламенте и привели к сегодняшнему кризису, вынесли уроки, подчеркнул Президент.

Он отметил, что существует принципиальная договоренность о проведении досрочных выборов и этого никто не имеет права подвергать сомнению. Он также напомнил, что переговоры премьера и Президента касались лишь технологического обеспечения избирательного процесса, того, какие шаги необходимо сделать, чтобы провести демократические и честные выборы. Он также напомнил, что ЦИК заявляла, что готова провести выборы в 60-дневной срок. Он в очередной раз подчеркнул, что заявления об отсрочке выборов являются политиканством, политической спекуляцией, чтобы выиграть «те или другие нюансы, а это не будет воспринято среди политических сил, поэтому лучше действовать честно, откровенно».

«Они думают, как дожить до 1 сентября, как использовать финансовые, административные ресурсы, как миграцию использовать и другие обстоятельства», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что этого не удастся сделать.