Луценко хочет получить письменные гарантии от Кириленко и Тимошенко

15:47, 08 мая 2007
Политика
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Партнеры желания не проявляют

Юрий Луценко«Народная самооборона» стремится публично подписать документ с демократическими силами о несоздании коалиции с регионами и СПУ. Об этом сообщил лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО во время акции «Эстафета поколений», которая проходит в Спащанском лесу возле города Путивль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», по словам Ю.ЛУЦЕНКО, создание блока для «Народной самообороны» не является самоцелью. “Нам важно знать о том, что в новом парламенте демократические силы не будут создавать коалицию с Партией регионов”, - сказал он.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что потом, после выборов, может быть любая форма сотрудничества, но не коалиция с Партией регионов и социалистами.

«Народная самооборона» стремится публично подписать документ с демократическими силами о несоздании коалиции с “регионами” и СПУ. Но никто из наших партнеров не выразил такого желания», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщалось, в Спащанском лесу возле города Путивль (Сумская область), где в годы Великой Отечественной войны действовало партизанское движение под руководством Сидора Ковпака, лидеры «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Олесь ДОНИЙ проводят акцию «Эстафета поколений».

 

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