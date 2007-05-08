Турчинов хочет изменить формат переговоров

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает, что представителей СПУ и КПУ следует вывести из состава рабочей группы по подготовке досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал после утреннего заседания рабочей группы.

«Или нужно менять формат переговоров – выводить из него коммунистов и социалистов – потому что у них нет мотивации для переговоров», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, эти политические силы в новый парламент не имеют шансов попасть, даже при условия неповышения проходного барьера.

«Нужно либо менять формат переговоров, либо поставить точку в этих переговорах и работать на выполнение указа Президента (о досрочном прекращении полномочий ВР)», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что договоренность была о переговорах между оппозицией и коалицией, а реально социалисты и коммунисты и регионы занимают разные позиции.

«Пусть будет один представитель от коалиции, мы выдвинем переговорщика от оппозиции, соответственно – от правительства и от Президента», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив, что тогда 4 человека ускорят переговоры и участники переговоров не будут заложниками ситуации, которая сейчас сложилась в антикризисной коалиции.