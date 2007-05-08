Испанские врачи не пустят Януковича на парад?
14:46, 08 мая 2007Политика
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В КМУ не знают, когда вернется премьер
Дата возвращения премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА из Испании в Украину пока окончательно не определена.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров, отметив, что продолжаются консультации В.ЯНУКОВИЧА с врачами.
Ранее сообщалось, что В.ЯНУКОВИЧ находится в Барселоне для консультаций с врачами и возможного лечения в связи с серьезным обострением боли в колене и может вернуться в Украину утром 9 мая.
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