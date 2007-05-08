Турчинов дает коалиции три дня максимум

Заседание рабочей группы, которая работает над подготовкой документов для выборов, - под угрозой срыва. В частности, представители оппозиции допускают, что переговоры могут прекратиться, сообщает 5 канал. И основанием для этого, по словам бютовца Александра Турчинова, может стать несговорчивость представителей коалиции. Он отмечает: оппоненты пытаются просто затянуть время, чтобы оттянуть дату проведения выборов на осень. Между тем представители коалиции настаивают: прежде чем назначать дату новых выборов, нужно создать реестр избирателей.

Турчинов настаивает, что оппозиция не собирается тратить много времени на оппонентов. "Стратегия очень проста: или да, или нет, - заявил нардеп. - Не нужно нам кого-то в чем-то убеждать, не нужно нам агитировать кого-то за выборы, за власть народа и тому подобное. Нужно выяснить позицию наших оппонентов, или они идут на решение в парламенте именно 10-го, или тему переговоров нужно снимать, или откладывать на послевыборный процесс."