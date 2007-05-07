Герман просит Ляпину не ”ляпать” что попало

Член фракции Партии регионов Анна Герман считает, что "горячие головы" из "Нашей Украины" вредят согласию между премьер-министром и президентом.

Об этом говорится в комментарии Герман по поводу высказываний члена фракции "Наша Украина" Аксиньи Ляпиной о том, что в случае попыток Партии регионов затянуть выборы они состоятся 24 июня без представителей коалиции.

"Невзвешенные заявления и угрозы отдельных представителей оппозиции вредят согласию между премьер-министром и президентом", - отметила она.

По словам Герман, политики должны особенно взвешивать слова и заявления, а не "ляпать" что попало.

"Тот, кто пытается ультиматумами разрушить компромисс и согласие, является однозначно деструктивным и работает на раздел Украины", - прибавила она.

Украинская правда