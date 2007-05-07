Мороз соберет Верховную Раду даже без оппозиции

Завтра в 10 часов начнется заседание Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ВР Александр МОРОЗ после окончания общественных слушаний “Через преодоление политического кризиса - к стабильному развитию Украины”.

На вопрос, будет ли принимать участие в заседании оппозиция, А.МОРОЗ ответил: “Не знаю, это их дело”.