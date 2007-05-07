Мороз соберет Верховную Раду даже без оппозиции
14:12, 07 мая 2007Политика
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Завтра в 10 часов...
Завтра в 10 часов начнется заседание Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ВР Александр МОРОЗ после окончания общественных слушаний “Через преодоление политического кризиса - к стабильному развитию Украины”.
На вопрос, будет ли принимать участие в заседании оппозиция, А.МОРОЗ ответил: “Не знаю, это их дело”.
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