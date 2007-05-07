Мороз думает, что нужно выйти из борделя

Досрочные парламентские выборы необходимы Партии регионов и «Нашей Украине» для создания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение выразил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ во время открытых общественных слушаний «Через преодоление политического кризиса к стабильному развитию Украины».

По словам А.МОРОЗА, все знают, что итоги досрочных парламентских выборов «будут почти такими же, как в 2006 году». «Все знают, что больше всего голосов наберет Партия регионов», - отметил он.

По мнению председателя ВР, Президенту Украины и его ближайшему бизнесовому окружению придется договариваться с этой политической силой и в этой ситуации «тема Майдана уже никому не будет мешать». По его словам, возникает вопрос: для чего «зря тратить бюджетные, то есть людские деньги, зачем морочить людей, отрывать их от дел, которые они кое-как начали налаживать после тех двух политических кампаний, зачем их дурить, якобы нужными честными выборами, когда они знают, что голоса вновь будут посчитаны иначе».

«Зачем рисковать государством во имя бизнесовой выгоды нескольких известных всем персонажей», - спросил А.МОРОЗ.

«Проведите переговоры относительно создания коалиции между Партией регионов и «Наша Украина», тем более договор подписан еще год назад», - сказал он.

По его словам, если договоренность будет достигнута, «то мы выйдем из коалиции, освободим для вас такую перспективу». «Это дешевле, быстрее, а главное - это будет откровенно, понятное для избирателей дело», - сказал председатель ВР.

По мнению А.МОРОЗА, если Партия регионов и “Наша Украина” не достигнут договоренностей, соответственно коалиции не будет, тогда у Президента Украины наконец возникнет законное основание для проведения внеочередных парламентских выборов, и «будет сохранен конституционный порядок без шулерства, без необходимости главе государства с умным видом говорить о том, что кучи не держится относительно Конституции и прав», - заявил он.

А.МОРОЗ подчеркнул, что со старой избирательной системой, с «таким статусом судов на выборы идти нельзя, потому что это будут не выборы, а очередное мошенничество».

Он отметил, что сегодня Украине нужно выйти из навязанного ей «политического борделя».

А.МОРОЗ подчеркнул, что «бизнес уже договаривается, его не интересуют цвета флагов, ему не нужен словесный антураж об истории Украины от Триполья, о поместной церкви, о языке, о культуре». По его словам, бизнесу необходима «выгода, избежание взаимной борьбы».