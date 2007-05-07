Ющенко встречается с Тимошенко и Кириленко

Сейчас проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидерами демократических сил Вячеславом КИРИЛЕНКО и Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, также на вторую половину сегодняшнего дня запланирована встреча главы государства с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

На 17.00 в графике Президента запланировано вручение верительных грамот послами Израиля, Швейцарии и Пакистана.