Ющенко встречается с Тимошенко и Кириленко
12:38, 07 мая 2007Политика
1020
Януковича ждут после обеда
Сейчас проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидерами демократических сил Вячеславом КИРИЛЕНКО и Юлией ТИМОШЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, также на вторую половину сегодняшнего дня запланирована встреча главы государства с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
На 17.00 в графике Президента запланировано вручение верительных грамот послами Израиля, Швейцарии и Пакистана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter