Янукович хочет, чтобы парадом командовал Мороз

Премьер Виктор Янукович подчеркивает, что решение о проведении досрочных выборов должно приниматься Верховной Радой.

Об этом он заявил в понедельник во время общественных слушаний относительно урегулирования политического кризиса.

"Это вопрос политический, он должен приниматься в парламенте на уровне всех участников политического процесса и, прежде всего, партий, присутствующих в парламенте", - подчеркнул он.

По словам Януковича, он предложил президенту Виктору Ющенко алгоритм действий, который предусматривал создание рабочей группы для наработки необходимых инициатив для возвращения в правовое поле.

"Второе - отработка всех необходимых законов. И последний вопрос - целесообразности проведения внеочередных выборов - оставить на рассмотрение парламента. Оно должно быть принято в зале. Безусловно, по согласованию участников всего этого процесса", - подчеркнул Янукович.

По словам премьера, "если и проводить выборы, то, безусловно, они также должны пройти в правовом поле, которого на сегодняшний день не существует". "Над этим вопросом надо работать. Для этого надо, чтобы Верховная Рада работала", - считает он.

Янукович также уверил спикера Александра Мороза, что Партия регионов пошла на переговоры с президентом не с целью изменения формата коалиции. "Мы сделали это не потому, что мы стремимся к переформатированию коалиции. Такой вопрос не стоял и не стоит в Партии регионов. Коалиция создана, работает, существует", - отметил премьер.

В общественных слушаниях в Украинском доме, кроме премьера, принимают участие глава Верховной Рады Александр Мороз, лидер фракции Партии регионов Раиса Богатырева, фракции Компартии Петр Симоненко, предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, экс-спикер Владимир Литвин и прочие.

Вместе с тем, Янукович и Мороз в своих выступлениях выразили сожаление по поводу отсутствия на слушаниях представителей Секретариата президента.

Украинская правда