Оппозиция назвала предел компромисса с Регионами

Для оппозиции предел компромисса – это отсрочка выборов на июль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО, комментируя предложения коалиции провести выборы осенью.

При этом он отметил, что для них является принципиальным проведение выборов в июле: «Мы говорим только о первом, максимум, восьмое июля. Но это предмет политических договоренностей, поскольку для нас является действующим указ Президента о досрочных выборах 24 июня”. По словам В.КИРИЛЕНКО, “просто учитывая нашу конструктивность, мы приглушили разговоры на эту тему, но наши партии находятся в режиме избирательного процесса». При этом он добавил, что отсрочить выборы до осени невозможно, поскольку страна как можно скорее должна выйти из политического кризиса.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что по состоянию на прошлую пятницу соответствующую позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО поддержал и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В.КИРИЛЕНКО убежден, что перенос выборов на июль уже является существенным компромиссом, поскольку оппозиция согласилась отойти от даты, которая определена в указе Президента о досрочных парламентских выборах.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о проведении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 24 июня 2007 года.

6 мая в эфире “5 канала” координатор парламентского большинства Раиса БОГАТІРЕВА заявила, что Партия регионов считает необходимым проведением внеочередных парламентских выборов осенью.