Богатырева катит бочку на оппозицию

Представители коалиции в рабочей группе по подготовке досрочных парламентских выборов не могут спрогнозировать возможность завершения сегодня работы группы.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, лидер парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА сообщила, что утром представители оппозиции не представили ни одного варианта документов, наработанных ими. Поэтому было принято решение объявить перерыв до 11.00, и сейчас стороны работают в своих группах. Утром представители оппозиции и коалиции лишь обменялись мнениями.

Отвечая на вопрос, в чем заключается главная проблема в работе группы, Р.БОГАТЫРЁВА ответила: «Дискуссия идет вокруг постановления Верховной Рады». В то же время, она не объяснила, о чем именно идет речь.

В свою очередь, лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО также не смог ответить, сможет ли сегодня рабочая группа завершить работу и передать свои предложения Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ. П.СИМОНЕНКО отметил, что у коалиции и оппозиции принципиально разные подходы. По его словам, другая сторона считает, что выборы можно организовать, не руководствуясь исключительно законами и Конституцией. Они пытаются решить проблему частичным внесением изменений в закон о выборах, а это не решает проблемы, подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ договорились о проведении досрочных парламентских выборов после внесения определенных изменений в избирательное законодательство.

5 мая рабочая группа, созданная по договоренности Президента и премьера начала нарабатывать юридическо-правовой механизм проведения досрочных выборов.

Планировалось, что сегодня группа завершит свою работу и передаст предложения главе государства и руководителю правительства.