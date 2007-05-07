Рабочая группа уже назаседалась: объявлен перерыв

Рабочая группа по подготовке досрочных выборов, созданная по договоренности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, продолжает нарабатывать пакет договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании, которое началось о 9.00 в здании Кабинета министров, объявлен перерыв до 11 часов.

Как сообщил УНИАН один из участников заседания Иосиф ВИНСКИЙ, продолжается нормальная работа.