Рабочая группа уже назаседалась: объявлен перерыв
10:28, 07 мая 2007Политика
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Возобновят работу в 11:00
Рабочая группа по подготовке досрочных выборов, созданная по договоренности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, продолжает нарабатывать пакет договоренностей.
Как передает корреспондент УНИАН, в заседании, которое началось о 9.00 в здании Кабинета министров, объявлен перерыв до 11 часов.
Как сообщил УНИАН один из участников заседания Иосиф ВИНСКИЙ, продолжается нормальная работа.
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