Яценюк начал двухдневный визит в Канаду

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК начал двухдневный официальный визит в Канаду, в ходе которого он посетит Оттаву и Торонто.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что во время пребывания в Оттаве А.Яценюк проведет переговоры с министром иностранных дел Канады Питером МАККЕЕМ, министром национальной обороны Канады Гордоном О’КОННОРОМ, министром международного сотрудничества Жозе ВЕРНЕР, спикером Палаты общин Парламента Канады Питером МИЛЛИКЕНОМ.

Запланированы также встречи А.Яценюка с президентом Канадского агентства международного развития (CIDA) Робертом ГРИНХИЛОМ, руководством Группы дружбы “Канада-Украина” в Парламенте Канады и выступление А.Яценюка в Оттавском университете.

8 мая министр будет находиться в Торонто, где программой визита предусмотрен ряд встреч с руководством провинции, членами Канадско-украинской торговой палаты, представителями деловых кругов Канады, а также с руководством украинских общественных организаций Канады.