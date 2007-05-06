Новые выборы - новая ЦИК
19:34, 06 мая 2007Политика
2006
Аргументы Николая Азарова
Первый вице-премьер-министр - министр финансов Николай АЗАРОВ не исключает, что для проведения досрочных выборов Партия регионов будет требовать изменения состава Центральной избирательной комиссии.
Об этом М.АЗАРОВ сообщил в интервью "5 каналу".
В частности, по его словам, "наш премьер-министр четко сказал, что необходимо хотя бы принять Закон "О досрочных выборах", то есть расписать все процедуры. На мой взгляд, необходимо вообще изменить и ЦИК, потому что представительства Партии регионов нет в ЦИК".
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