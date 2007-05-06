Новые выборы - новая ЦИК

Первый вице-премьер-министр - министр финансов Николай АЗАРОВ не исключает, что для проведения досрочных выборов Партия регионов будет требовать изменения состава Центральной избирательной комиссии.

Об этом М.АЗАРОВ сообщил в интервью "5 каналу".

В частности, по его словам, "наш премьер-министр четко сказал, что необходимо хотя бы принять Закон "О досрочных выборах", то есть расписать все процедуры. На мой взгляд, необходимо вообще изменить и ЦИК, потому что представительства Партии регионов нет в ЦИК".