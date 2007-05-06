Компромиссные решения Президента и парламента будут приняты ”пакетом”

Для принятия Верховной Радой легитимных решений Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО со своей стороны приостановит действие определенных частей своего указа от 26 апреля о роспуске ВР для того, чтобы оппозиция могла вернуться в сессионный зал.

Об этом РБК-Украина сообщил заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК.

По его словам, комплекс законопроектов и постановлений будет принят синхронно Президентом и ВР, что обеспечит практическое функционирование парламента и принятия им легитимных решений.

И.ВАСЮНИК напомнил, что согласно предварительной договоренности ВР должен рассмотреть необходимые документы 8 мая.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на 24 июня 2007 года.