В понедельник Наша Украина приступит к созданию мегаблока

Сегодня представители политических партий “Наша Украина”, “Вперед, Украино!”, Народного руха Украины, Украинской народной партии, партии “Собор”, Христианско-демократической партии, “Поры”, Конгресса украинских националистов провели очередной этап переговоров по созданию широкого блока на внеочередные парламентерские выборы.

Как сообщает сайт RAZOM, об этом сообщил лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

“У всех участников переговоров есть твердое убеждение, что лишь объединившись, демократические силы могут добыть победу на внеочередных выборах”, - отметил он.

Председатель “Нашей Украины” сообщил, что 7 мая состоится встреча председателей восьми политических партий, во время которой будет рассмотрен проект Соглашения о создании блока демократических сил.