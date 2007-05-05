Богатырева: сторонники ПР за минуту не соберут все, с чем приехали

Партия регионов не будет насильно сворачивать палаточный городок своих сторонников в Киеве.

Такой вывод можно сделать из ответа члена фракции Партии регионов Раисы Богатыревой на вопрос журналистов, будут ли они "сворачивать свой Майдан".

"Что касается палаточных городков, то я бы напомнила, что это решение принималось на уровне низовых организаций. Именно они будут решать, оставаться ли в дальнейшем в Киеве", - сказала она.

"В одну минуту не разойдется Майдан. В один момент человек не может собрать все, с чем приехал, о чем хотел пообщаться с нами", - прибавила депутат.

По словам Богатыревой, лидеры партии и в дальнейшем будут выходить на площади и будут просить своих сторонников "направить энергию на работу на местах".

Украинская правда