Богатырева: сторонники ПР за минуту не соберут все, с чем приехали
Но лидеры будут очень просить
Партия регионов не будет насильно сворачивать палаточный городок своих сторонников в Киеве.
Такой вывод можно сделать из ответа члена фракции Партии регионов Раисы Богатыревой на вопрос журналистов, будут ли они "сворачивать свой Майдан".
"Что касается палаточных городков, то я бы напомнила, что это решение принималось на уровне низовых организаций. Именно они будут решать, оставаться ли в дальнейшем в Киеве", - сказала она.
"В одну минуту не разойдется Майдан. В один момент человек не может собрать все, с чем приехал, о чем хотел пообщаться с нами", - прибавила депутат.
По словам Богатыревой, лидеры партии и в дальнейшем будут выходить на площади и будут просить своих сторонников "направить энергию на работу на местах".