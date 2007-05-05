В рабочей группе Тимошенко преодолела большинство расхождений с коалицией

"Я рада, что сегодня в рабочей группе по большинству вопросов у нас нет разногласий с членами рабочей группы". Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила лидер БЮТ Юлия Тимошенко. По ее словам, весь состав рабочей группы совместно видит все эти позиции, которые нужно принять первоочередно. Лидер БЮТ отметила, что рассмотрение вопросов, которые требуют большего времени для изучения, партия будет предлагать перенести на время после проведения досрочных парламентских выборов.

РБК-Украина