В понедельник Ющенко и Януковичу предложат подписать план

Рабочая группа по урегулированию политического кризиса на своем заседании согласовала структуру пакета политико-правовых решений, которые необходимо принять для выхода с политического кризиса.

Как сообщает пресс-служба Президент Украины, по словам первого заместителя главы Секретариата Президента Ивана ВАСЮНИКА, «рабочая группа представителей Президента Украины и Премьер-министра Украины согласовала структуру пакета политического компромисса для обеспечения досрочных выборов в ВР».

Стороны согласились, что для выхода с политического кризиса необходимо принять ряд политико-правовых решений – пакет политического компромисса.

Основу пакета составляет комплекс решений, необходимых для обеспечения честных, прозрачных, демократических выборов в Верховную Раду Украины. В частности, речь идет о надлежащем финансировании внеочередных выборов.

Отдельные решения направлены на то, чтобы в будущем не допустить возникновения обстоятельств, которые повлекли текущий политический кризис.

Стороны также согласились создать на паритетных основах единственную рабочую комиссию с подготовки проекта новой редакции Конституции Украины.

На протяжении субботы-воскресенья эксперты работают над подготовкой проектов отдельных нормативно-правовых актов, которые после согласования рабочей группой будут в понедельник, 7 мая, представленные на рассмотрение Президенту Украины и Премьер-министру.