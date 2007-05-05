Регионалы считают, что страна дошла до грани

Партия регионов может пойти на досрочные парламентские выборы не самостоятельно, а в блоке. Об этом сообщил заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Михаил Чечетов. В частности, он не исключает возможности блокировки с КПУ и СПУ. "Мы будем смотреть, каким образом можно достичь максимального результата на парламентских выборах", - цитирует его слова пресс-служба партии. По его словам, есть много желающих объединиться в блок с Партией регионов, "они все говорят: мы хотим к вам в блок, все желают к нам в блок, все хотят под голубыми флагами идти на выборы".

По мнению М.Чечетова, договоренности о проведении досрочных парламентских выборов между Президентом Украины Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичом основываются на заявлениях Партии регионов о готовности к "максимальным компромиссам в интересах государства, его целостности, стабильности и покоя в Украине".

Он убежден, что сегодня уже все политические силы поняли, что другого выхода из ситуации, чем досрочные выборы, нет. "Мы дошли до той грани, переступив которую, мы можем спровоцировать гражданский конфликт", - отметил М.Чечетов.

РБК-Украина