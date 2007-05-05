Тимошенко сказала окончательное ”нет” Нашей Украине

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что демократические политические силы должны идти на досрочные выборы двумя колоннами, чтобы заручиться как можно большей поддержкой избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ заявила сегодня во время пресс-конференции.

«Лучше демократическим силам идти двумя политическими колоннами. Я думаю, что так и будет», - сказала лидер БЮТ.

При этом она отметила, что это не свидетельствует о существовании каких-то недоразумений между демократическими силами.

По ее словам, вопрос, каким образом демократические силы будут представлены на досрочных выборах, не должен решаться, исходя из каких-то разногласий или амбиций».

Она убеждена, что все демократические силы должна объединять только одна цель – привлечь на свою сторону как можно больше избирателей.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «если хоть на один голос больше одержат две демократические колонны, то так и нужно дальше действовать».