Чечетов: досрочные президентские выборы сняли с повестки дня

Досрочные президентские выборы сняты с повестки дня. Об этом сказал в интервью УНИАН один из руководителей Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

Он отметил, что на сегодняшний день партия считает этот вопрос уже не актуальным. "Мы приняли решение пока идти на досрочные парламентские выборы", - отметил он. По его словам, главная задача сейчас провести максимально честные и прозрачные выборы в парламент.

М.ЧЕЧЕТОВ высказал убеждение, что Партия регионов станет безусловным победителем этой избирательной кампании: "Партия регионов идет на выборы, и мы победим. У нас дважды украли победу в 2004, и сейчас… давайте опять выборы проводить. Ну хорошо, хотя лучше людям бы пенсию добавили, чем пол миллиарда выкинем на выборы, мы третий раз докажем, что мы лучшие. Люди верят нам, думаю, за нас проголосует процентов 70%", - подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ, добавив, что, во всяком случае, если даже 70% не будет Партия регионов выиграет выборы и станет ядром новой правящей коалиции. Он сослался на слова Президента Украины, который высказал вчера мнение, что в парламент следующего созыва пройдут те же политические силы, практически с тем же раскладом сил.

М.ЧЕЧЕТОВ считает, что досрочные выборы станут уроком не для Партии регионов, а именно для "помаранчевых" сил. "От нас люди не убегали. А знаете, почему люди от нас не убегали? Потому что к нам шли нормальные люди, шли работать, а там (в оппозиции) брали людей за деньги, вот и они и разбежались", - отметил он.

Он также рассказал, что сегодня состоялось заседание политиспокома Партии регионов.

М.ЧЕЧЕТОВ сообщил, что на заседании обсуждалась политическая ситуация в стране и сейчас участникам рабочей группы от Партии регионов была поставлена задача, какие позиции отстаивать по тем или иным вопросам. Он сообщил, что в группу входят Раиса БОГАТЫРЕВА, Николай АЗАРОВА, Елена ЛУКАШ, Борис КОЛЕСНИКОВ и другие.

М.ЧЕЧЕТОВ рассказал, что дата съезда Партии регионов сегодня на политисполкоме не обсуждалась. Это решение будет принято после начала избирательного процесса. Он напомнил, что на сегодня не известна дата выборов. По его словам, именно рабочая группа должна будет выработать эту дату.