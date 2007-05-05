Тимошенко и Балога ушли с заседания рабочей группы

Заседание рабочей группы по подготовке досрочных выборов, которое проходит в помещении Кабмина, по состоянию на 12.00 покинули лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

Как сообщила "Украинской правде" Ю.ТИМОШЕНКО, сейчас разговор касается "концептуальных вещей".

"Вроде пока еще идет нормальная дискуссия", - добавила лидер БЮТ, отметив, что скоро даст пресс-конференцию, а затем вернется на заседание рабочей группы.

Буквально через две минуты после Ю.ТИМОШЕНКО заседание покинул В.БАЛОГА, который сразу же сел в салон своего авто.

Автомобили упомянутых политиков находились на парковке перед Кабмином с 10.30 утра.

Как сообщал УНИАН, в Киеве продолжается заседание рабочей группы, созданной по договоренности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В субботу утром по договоренности сторон было принято решение о ротации мест проведения переговоров: сегодняшнее заседание рабочей группы будет проходить в зале заседаний Кабинета министров, учитывая то, что накануне заседание проходило на улице Банковой в Доме Городецкого.

В переговорах принимают участие: с одной стороны – Иван ПЛЮЩ, Юлия ТИМОШЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО; с другой стороны – Николай АЗАРОВ, Раиса БОГАТЫРЕВА, Анатолий ТОЛСТОУХОВ. Также в заседании принимают участие представители различных политических сил.