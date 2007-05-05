Симоненко не верит, что рабочая группа решит проблему

Создание рабочей группы для подготовки предложений по выходу из политического кризиса, как это предполагается договоренностями между премьером и Президентом, не решит проблему, считает лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

По его словам, решение о необходимости, сроках и механизмах проведения досрочных выборов народных депутатов должно приниматься не в интересах партий и блоков, представленных в Верховной Раде, а в интересах всего общества. "А значит не в узких рамках рабочей группы, а за широким "круглым столом". За таким столом должны собраться полпреды всех партий - субъектов парламентского избирательного процесса, которых у нас более ста", - сказал П.Симоненко.

Он убежден, что такой формат переговоров исключает участие в нем президентской стороны. Президент должен выполнять свои прямые обязанности - гарантировать законность и конституционность переговорного процесса.

РБК-Украина