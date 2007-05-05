Симоненко не верит, что рабочая группа решит проблему
Надо собраться за широким круглым столом
Создание рабочей группы для подготовки предложений по выходу из политического кризиса, как это предполагается договоренностями между премьером и Президентом, не решит проблему, считает лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.
По его словам, решение о необходимости, сроках и механизмах проведения досрочных выборов народных депутатов должно приниматься не в интересах партий и блоков, представленных в Верховной Раде, а в интересах всего общества. "А значит не в узких рамках рабочей группы, а за широким "круглым столом". За таким столом должны собраться полпреды всех партий - субъектов парламентского избирательного процесса, которых у нас более ста", - сказал П.Симоненко.
Он убежден, что такой формат переговоров исключает участие в нем президентской стороны. Президент должен выполнять свои прямые обязанности - гарантировать законность и конституционность переговорного процесса.