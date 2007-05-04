Политические партии ”столбят” Киев на 9 Мая

На проведение в Киеве праздничных мероприятий 9 мая по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне подали заявки 6 организаций и политических партий Украины.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам внутренней политики Киевской городской госадминистрации, соответствующие заявки поступили от киевских городских организаций Социалистической партии Украины, Конгресса Украинских Националистов, Коммунистической партии, ВОО «За справедливость», ВОО «Общевоинский союз Украины» и МБФ «Ветераны-Молодежь-Будущее».

Так, в частности, социалисты планируют праздничные мероприятия по случаю Дня победы с 9.00 до 15.00 возле Дворца детей и юношества на ул.Январского восстания, 13.

В свою очередь, коммунисты запланировали торжественное шествие от Бессарабской площади по Крещатику, улице Грушевского, Январского восстания до Парка славы. Будет проведен митинг и возложение цветов к памятнику М.Ватутину и могиле Неизвестного солдата. Проведение мероприятий запланировано с 10.00.

Кроме того, около 100 представителей Конгресса Украинских Националистов намерены провести свою акцию возле Аскольдовой могилы и на площади Славы с 9.00 до 13.00.

«Общевоинский союз Украины» планирует начать ряд праздничных мероприятий с 10.00 на Арсенальной площади. Празднование годовщины Победы предусмотрено возле Музея ВОВ и в Парке Славы до 13.00. К акции планируется привлечь около 3 тыс. человек.

Праздничное шествие, организованное объединением «За справедливость», начнется в 9.00 с площади Льва Толстого. Колонна из 5 тыс. человек пройдет по Крещатику до Майдана Незалежности.

Благотворительный фонд «Ветераны-Молодежь-Будущее» организует 9 мая торжественное шествие “Марш памяти” от ст. Метро “Арсенальная” до парка Славы с 10.00 до 12.00.

Как сообщал УНИАН, согласно информации Министерства обороны Украины, 9 мая по случаю 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 лет по Крещатику торжественно пройдут ветераны войны, воины Киевского гарнизона со штандартами 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Украинского фронтов и штандартом “Украинского партизанского фронта”.

Также по случаю Дня Победы в Украине запланировано большое количество торжественных мероприятий, в которых традиционно будут принимать участие военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

9 мая руководство государства, члены коллегии Минобороны, ветераны Великой Отечественной войны возложат венки и цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Славы. Также церемонии возложения венков и цветов состоятся у памятника героям-танкистам, к стеле Победы и памятнику генералу Николаю Ватутину.

С 10.00 до 12.00 на Крещатике состоится торжественное прохождение ветеранов войны, военнослужащих столичного гарнизона и воспитанников Военного лицея имени Ивана Богуна. Подразделение знаменосцев пронесет штандарты 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Украинского фронтов и штандарт “Украинского партизанского фронта”, а также боевые знамена частей, принимавших участие в боях за Киев и освобождение Украины.

С 12.00 до 16.00 на территории Мемориального комплекса “Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.” состоится торжественный митинг “Тех лет не смолкнет слава”, будет зажжен Огонь Славы и угощение солдатской кашей.

Завершится празднование Дня Победы в столице Украины в 21 час торжественным 20-залповым праздничным фейерверком.